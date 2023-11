Nuoto, 49° Nico Sapio da record nel fine settimana a Genova

Parata di stelle per la 49° edizione del Trofeo Nico Sapio in scena alle piscine della Sciorba di Genova da venerdì 10 a domenica 12 novembre.

Dal campione mondiale dei 50 farfalla Thomas Ceccon a Simona Quadarella, da Benedetta Pilato ad Alberto Razzetti fino agli stranieri Thom de Boer, olandese, e alla russa Anna Egorova, che sarà avversaria della Quadarella nei 400 stile libero.

"Finalmente ci siamo - ha sottolineato Mara Sacchi presidente di Genova Nuoto la società organizzatrice dell'evento -, quest'anno è stata una preparazione molto faticosa ma alla fine abbiamo superato il record dell'ultima edizione e soprattutto siamo soddisfatti perché ci saranno tutti i big della nazionale azzurra". Un'edizione dai numeri impressionanti con 3632 presenze/gara, 2418 per gli Assoluti e 1214 per Ragazzi ed Esordienti a partire dalle gare dedicate alle categorie Assoluti e Juniores venerdì e sabato per finire domenica con le giovanili Esordienti A e Ragazzi.

"Siamo molto orgogliosi come Regione Liguria di sostenere questa manifestazione - ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro - che arriva dopo grandi eventi come i mondiali di Fukuoka e in previsione delle Olimpiadi di Parigi".

Una tre giorni non solo di gare. Giovedì si terrà un clinic dedicato agli allenatori, mentre da venerdì sarà visibile nell'atrio principale delle piscine una mostra fotografica permanente dedicata ai migliori nuotatori in azione di Genova Nuoto My Sport, con opere del fotografo artista Massimo Lovati.

"Una manifestazione che darà lustro alla nostra città - ha ribadito l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi - sia dal punto di vista sportivo, ma anche da quello turistico, perché porterà sul territorio moltissime società da tutta Italia. Un'edizione con vista sul 2024 quando Genova sarà Capitale Europea dello Sport e lo stesso Sapio compirà 50 anni".





