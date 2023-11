Mareggiata a Monterosso, danni a molo traghetti e park Fegina

Danneggiati il Molo dei Pescatori, il campo di calcio, il parcheggio di Fegina e 120 metri del condotto di pressione fognaria. E' l'esito del primo sopralluogo sugli effetti della mareggiata che ha colpito Monterosso al mare, nelle Cinque Terre, come il resto della Liguria negli scorsi giorni. Questa mattina il sindaco Emanuele Moggia, insieme ai tecnici comunali, ha svolto un primo sopralluogo. "Il parcheggio di Fegina è un nodo cruciale per la mobilità cittadina, serve un intervento urgente", ha detto il primo cittadino che ha annunciato un quantificazione puntuale dei danni nei prossimi giorni. "Per quanto riguarda le fogne, l'azienda di gestione Acam ha già intrapreso le procedure per il ripristino. Anche le apparecchiature elettriche, di illuminazione e videosorveglianza presentano malfunzionamenti che richiedono l'attenzione immediata dei nostri operai, che sono già al lavoro per verificare e riparare dove possibile. Le opere marittime saranno esaminate in seguito".



