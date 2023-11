Marchio Festival Sanremo, il Tar boccia la richiesta di Je srl

"Avendo il Comune di Sanremo ancora disposto alcunché in ordine alla concessione del marchio 'Festival della Canzone Italiana' per lo svolgimento della 74ª Edizione del Festival, che avrà luogo nel 2024 -, non se ne può per evidenti ragioni, disporre l'acquisizione". Con questa motivazione il Tar della Liguria ha bocciato la richiesta di sospensiva e di avvio di istruttoria presentata dalla società Je srl che fa capo a Sergio Cerruti, presidente dell'associazione Fonografici italiani, rimandando la discussione nel merito al prossimo 12 gennaio. "Ritenuto quanto alla convenzione stipulata tra il Comune e Rai la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2023, che non sia necessario disporne l'acquisizione - si legge nell'ordinanza del Tar pubblicata oggi - in quanto detta convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine ad edizioni del Festival (72ª e 73ª) che hanno già avuto luogo (rispettivamente, nel 2022 e nell'anno corrente), con la conseguenza che la stessa non è riferita alla 74ª edizione".



