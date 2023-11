Maltempo, in Liguria comincia la conta dei danni

Comincia la conta dei danni in Liguria, dopo giornate di pioggia torrenziale, raffiche di vento fino a 180 km/h che hanno abbattuto alberi, strappato cavi dell'alta tensione causando blackout elettrici estesi e mareggiate imponenti. La Regione Liguria potrebbe dichiarare a breve lo stato di emergenza regionale per poi far partire la richiesta per lo stato di emergenza nazionale dovuto a calamità naturali.

Il vento forte, le piogge e la mareggiata hanno fatto danni soprattutto nel genovesato e nel Levante Ligure e hanno colpito in modo puntuale gli stabilimenti balneari e i locali lungo la costa.



