Dopo omicidio Ventimiglia questore sospende licenza al bar

Il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha sospeso per quindici giorni la licenza al bar di piazza della Stazione, a Ventimiglia, fuori dal quale lo scorso 14 ottobre un nigeriano, Peter Enajeto, 33 anni, è stato ucciso con un coccio di vetro alla gola da un connazionale per motivi ancora in fase di accertamento. Le indagini del commissariato, della squadra mobile e della Polfer, coordinate dalla Procura di Imperia, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed hanno portato all'arresto di Omonke Okoedion, di 29 anni. L'esercizio pubblico era già nel mirino della polizia in quanto frequentato da stranieri soprattutto irregolari, la sospensione è motivata con la "gravità dei fatti e il pericolo che ne deriva per l'ordine e la sicurezza pubblica".



