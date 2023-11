Da oggi treni 'Vivalto' arrivano e partono da Ventimiglia

Importante novità per la circolazione ferroviaria del ponente ligure: da oggi, infatti, alcuni treni Vivalto arrivano e partono dalla stazione di Ventimiglia.

"Come anticipato ai tavoli tecnici con le associazioni dei pendolari e dei consumatori svolti nelle scorse settimane ha preso il via la prima fase sperimentale che prevede l'utilizzo dei treni Vivalto per i primi collegamenti in circolazione sulla linea Ventimiglia-Savona-Genova", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori. Questa prima fase di test permetterà a un numero limitato di treni di gestire temporaneamente la mancanza di alimentazione a 3 mila V che potranno essere incrementati progressivamente a seguito degli investimenti che Rfi, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, ha già pianificato per la stazione di Ventimiglia: la realizzazione di una prima fase transitoria entro la fine del prossimo anno che consentirà di attestare in una parte del piazzale di stazione i treni Vivalto. L'intervento sarà poi completato con la fase definitiva di adeguamento completo della tensione in tutta la stazione di Ventimiglia che consentirà l'utilizzo di tutti i materiali rotabili di nuova generazione. La stazione, infatti, attualmente è alimentata alla tensione di rete francese di 1.500 V sino al punto di cambio tensione, ubicato tra Ventimiglia e Bordighera; da quel punto, lato Italia, la rete ha tensione italiana (3mila V). Il sistema attuale consente l'ingresso dei servizi passeggeri regionali francesi Sncf nella stazione, ma è incompatibile con i sistemi di bordo dei nuovi mezzi destinati al trasporto regionale della Liguria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA