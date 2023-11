Comitato familiari, volevamo sentire 'verità' di Castellucci

"Sentiamo che uno degli imputati eccellenti, Castellucci, ha rinunciato a farsi esaminare in questa fase processuale. Certamente come per gli altri imputati è un suo diritto, ci dispiace non poter sentire la "sua verità" in aula, sarebbe stato interessante, ma ci saranno altre occasioni e noi ci saremo, saremo attenti ad ogni parola che lui e gli altri imputati diranno come lo siamo stati fin d'ora". È il commento di Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, alla decisione di Castellucci a rinunciare all'esame nel corso del processo. "La dura e cruda verità - prosegue Possetti - è già sul piatto da molto tempo, molti stanno lavorando per farla emergere e farla restare a galla, altri lavorano per darle un vestito più elegante, o seppellirla definitivamente per sempre. E' molto difficile in questo paese che le vittime abbiano giustizia vera, soprattutto quando sono interessati molti colletti bianchi, che di candido spesso hanno solo il colletto". "Ogni tanto per impepare la vicenda leggiamo anche notizie che paiono allucinazioni, a volte sembrano addirittura delle bufale talmente paiono assurde, in una delle ultime pare che la famiglia Benetton, con la finanziaria di gruppo, abbia deciso di occuparsi della manutenzione e ristrutturazione delle autostrade in Portorico, probabilmente le referenze acquisite qui in Italia sono state uno sprone alla scelta".

In queste udienze, conclude Possetti, "abbiamo sentito in aula cose che "voi umani non potreste neanche immaginare", abbiamo anche visto le lacrime. Umanamente possiamo anche comprendere le lacrime legate alla tensione per essere sotto pressione in interrogatorio. Non possiamo e non potremo mai provare pena per queste ed altre lacrime, non potremo mai provare compassione per la pressione a cui sono sottoposti, non potremo mai provare dolore per queste persone. Pensiamo che moralmente molte persone abbiano gravissime colpe per non avere supportato l'emersione della verità e vedremo quali di loro avranno anche colpe penali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA