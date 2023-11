Castellucci fa marcia indietro e rinuncia a esame sul Morandi

L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci ha rinunciato a farsi interrogare nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Lo ha comunicato Guido Carlo Alleva, l'avvocato che lo difende insieme al collega Giovanni Paolo Accinni, alla ripresa delle udienze dopo due settimane di pausa.

Non è però escluso che più avanti possa poi fare spontanee dichiarazioni. Anche Riccardo Mollo, ex direttore generale di Aspi, ha rinunciato all'esame. Deve ancora decidere l'ex numero tre di Autostrade Michele Donferri Mitelli che in un primo momento aveva dato l'assenso. Dai 22 iniziali che avevano deciso di farsi sentire una decina ha ormai rinunciato. Finora sono stati otto gli imputati interrogati.

A metà ottobre avevano rinunciato all'esame Lucio Ferretti Torricelli (responsabile opere d'arte Spea) e Massimiliano Giacobbi (responsabile divisione esercizio e nuove attività Spea). E poi si erano tirati indietro Gabriele Camomilla, ingegnere di 82 anni ex Aspi, e Maurizio Ceneri, ingegnere a capo dell'ufficio Cnd di Spea che aveva rilasciato spontanee dichiarazioni. Questa mattina è iniziato l'interrogatorio di Pierluigi Ceseri, amministratore delegato per due anni e direttore generale di Aspi degli anni '90.



