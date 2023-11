Calcutta il primo sul palco di Collisioni il 5 luglio

Sarà Calcutta il primo artista a salire sul palco della sedicesima edizione del festival Collisioni venerdì 5 luglio in piazza Medford ad Alba. È l'unica data estiva in Piemonte e Liguria, dopo il successo dell'album e il sold-out in poche ore del tour nei palasport. Il cantautore originario di Latina tornerà a Collisioni per farci ascoltare i brani del suo nuovo disco "Relax", uscito il 20 ottobre, oltre ai successi che hanno segnato la sua carriera, per rendere come sempre la nuova edizione del festival memorabile.

"Prosegue la collaborazione della Città di Alba con il festival Collisioni - commentano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al Turismo, alle manifestazioni e agli eventi Emanuele Bolla - guardando all'estate 2024 che già si preannuncia una stagione di grande musica, capace di coniugare turismo e cultura e di richiamare sul territorio decine di migliaia di persone come già successo negli anni passati. Per questo abbiamo investito e puntato sul festival Collisioni, nella convinzione che la città di Alba con il suo consolidato appeal turistico meritasse una rassegna di respiro internazionale capace di metterla in primo piano anche nell'ambito del turismo culturale e degli eventi".

I biglietti per il concerto di Calcutta a Collisioni saranno in vendita dalle 11 di giovedì 9 novembre su ticketone.it e ticketmaster.it



