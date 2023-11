Associazione, rischio speculazione su convento Santa Margherita

Lancia l'allarme per una "possibile speculazione edilizia" in uno dei luoghi di pregio di Santa Margherita Ligure (Genova), con oggetto un convento di frati Cappuccini, l'associazione culturale Tigulliana. "La voce era nell'aria da alcune settimane e potrebbe concretizzarsi entro la fine dell'anno - denuncia in una nota insieme con altre realtà associative della cittadina turistica -: il Convento dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure è a rischio di chiusura con successiva ipotetica vendita a fini immobiliari e speculativi".

"In assenza di smentite o conferme" l'associazione ha deciso di lanciare l'allarme e di inviare nei prossimi giorni una pubblica lettera rivolta ai responsabili provinciali della Fraternità Cappuccina per farli desistere da questa soluzione.

"La città di Santa Margherita Ligure verrebbe privata di una importante presenza religiosa (sono quattro i frati che compongono la Comunità) e di una splendida porzione di territorio che rischierebbe di finire nelle mani della speculazione edilizia e quindi non in linea con gli insegnamenti di San Francesco che, otto secoli fa, ha predicato la fraternità, la povertà, l'accoglienza e la condivisione".

La Tigulliana ricorda che il Convento dei Frati Cappuccini "sorge in una splendida e appetibile posizione, al centro della città, a dominio del Golfo, tra il cinquecentesco Castello e la seicentesca Villa Durazzo" e che già "mezzo secolo fa, nel 1974, il Convento fu salvato da una quasi certa chiusura e da una possibile vendita ad una società immobiliare grazie al coinvolgimento dell'intera città e al contributo di personalità del mondo della Cultura e del giornalismo che fecero assurgere il problema a livello nazionale".

Ai frati si chiede di "ripensare alla sciagurata ipotesi di chiusura e vendita cercando di trovare altre forme di collaborazione con la comunità sammargheritese e diocesana in linea con gli insegnamenti francescani".



