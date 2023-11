Aggressione la scorsa notte in via Reta a Bolzaneto. Un uomo è stato colpito con alcune coltellate mentre camminava per strada. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle, forze fa più persone, che però non ha visto.



