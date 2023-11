Sfonda posto di blocco e provoca incidente a Genova, denunciato

Un genovese di 50 anni è stato denunciato per resistenza e lesioni personali dopo essere fuggito in auto a un posto di blocco della polizia locale e avere provocato un incidente per fortuna senza feriti. Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento dell'auto che nel tentativo di scappare ha coinvolto un altro veicolo privato.

L'uomo ha proseguito la sua corsa tentando di investire gli agenti che nel frattempo erano scesi dall'auto per verificare le condizioni di salute dei passeggeri del veicolo convolto nel sinistro. Dalla targa, la pattuglia è risalita al proprietario dell'auto che è stato poco dopo ritrovato nella sua abitazione in zona Albaro e portato presso gli uffici della polizia locale in piazza Ortiz. Gli agenti coinvolti nell'inseguimento hanno riportato ferite con una prognosi di 15 giorni.

"Un episodio gravissimo che ha rischiato di causare vittime innocenti e che dimostra come sia fondamentale proseguire a lavorare sulla sicurezza stradale. È indispensabile prevenire e arginare queste situazioni di potenziale pericolo per i cittadini che transitano nelle strade, causate da persone completamente irresponsabili. Desidero ringraziare gli agenti coinvolti augurandogli una pronta guarigione" ha dichiarato Sergio Gambino, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA