Maltempo, mareggiata colpisce Liguria, Aurelia chiusa per onde

Anas ha deciso di chiudere la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante (Genova) in quanto le onde alte sei metri della mareggiata, la seconda in pochi giorni, hanno gettato pietre sulla carreggiata. Interrotte le linee di trasporto pubblico, i vigili urbani di Sestri Levante hanno interdetto anche l'intero lungomare Descalzo e via Pilade Queirolo e via Colombo a Riva Trigoso, nuovamente invasa dalle onde.

Danni per il mare anche nello spezzino dove alcuni muretti sono crollati lungo la strada ciclopedonale che collega Bonassola a Levanto e dove le onde scavalcano di nuovo le dighe dei porticcioli di Monterosso e Vernazza.



