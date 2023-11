Genoa sottotono perde a Cagliari 2-1

Il Genoa si ferma a Cagliari dove la squadra di Ranieri conquista la sua terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia battendo 2-1 uno i rossoblù liguri. Insolito match winner Zappa, al 24' della ripresa, con il suo primo gol in Serie A. E' stato il Cagliari a passare in vantaggio, in avvio di ripresa, con un sinistro forte e preciso.

Ma il solito Gudmundsson, con una magia aiutata da un pasticcio dell'ex Goldaniga ha rimesso subito il Genoa in piedi. Per il Cagliari una vittoria psicologicamente fondamentale: per la prima volta fuori dagli ultimi tre posti. In attesa della gara dell'Empoli di domani. Il Genoa, privo di Retegui, rallenta.

La prova dei liguri è stata sottotono rispetto ad altre gare e se da un lato pesano le assenze, soprattutto in attacco, dall'altro è sembrato mancare l'atteggiamento aggressivo mostrato in casa. E' mancata anche la solidità difensiva, complice l'assenza di Bani squalificato, e i due gol subito sono nati più dagli errori del Genoa che da prodezze dei cagliaritani. Nel finale il Genoa ha schiacciato il Cagliari creando almeno due occasioni, la prima con Dragusin che ha tirato alto da pochi metri in mischia. Puscas, proprio sul finire di gara, si è trovato da solo davanti al portiere, ha controllato il pallone ma poi ha tirato addosso a Scuffett in uscita.



