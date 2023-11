Fiorello, Amadeus a Viva Rai2! con il primo annuncio su Sanremo

Stessa giacca azzurra con pantaloni neri e camicia bianca. Nel segno della comune passione calcistica nerazzurra, Amadeus e Fiorello, in versione gemelli, hanno lanciato la nuova stagione di Viva Rai2!, al via il 6 novembre alle 7 su Rai2. Fiorello ha fatto incursione nello studio di Affari Tuoi mentre l'amico conduceva il gioco dei pacchi. Dopo essersi aggirato dietro le quinte, Ciuri ha portato in scena il beauty case di Ama con il logo dell'Inter rovistando nei suoi effetti personali e prendendolo in giro in mezzo alle risate. "Domani Amadeus verrà a Viva Rai2! e darà la prima notizia su Sanremo", ha annunciato infine Fiorello.



