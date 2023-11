Bando regionale da 15mila euro per aiutare talenti sportivi

La giunta regionale ha approvato un bando da 15mila euro per la concessione di sei contributi a favore di associazioni e società sportive per la valorizzazione dei propri atleti di accertato talento sportivo. "Grazie a questo bando sei atleti liguri di indiscusso valore potranno continuare a inseguire i loro sogni con ancora più convinzione, rappresentando la Liguria in Italia e nel mondo anche attraverso il sostegno e la vicinanza delle istituzioni - spiega l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. Questa misura ricerca il talento sportivo in maniera estremamente mirata, individua il gruppo degli atleti di talento e premia le vere eccellenze sportive del territorio tra coloro che nell'ultima stagione si sono particolarmente distinti a livello nazionale e internazionale portando in alto l'onore della nostra Regione".

Il bando è riservato agli atleti non professionisti residenti in Liguria da almeno due anni e di età non superiore ai ventitré anni, fatta eccezione per gli atleti con disabilità per i quali non si applica alcun limite anagrafico. Gli stessi devono essere tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni e devono aver conseguito risultati sportivi significativi (si vedano i parametri tecnici approvati dalla giunta regionale il 14 novembre 2022) nell'arco temporale che va dal 1° settembre 2022 al 31 ottobre 2023.

L 'importo complessivo del bando sarà suddiviso in sei contributi da 2.500 euro per ogni atleta e per la rispettiva associazione o società di appartenenza, nell'ordine della graduatoria determinatasi del gruppo degli atleti di accertato talento sportivo.



