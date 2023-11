Incendio in un appartamento a Ospedaletti, anziana salva

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento situato al civico 3, di corso Garibaldi, a Ospedaletti (Imperia) e l'unica occupante, una anziana, è riuscita a mettersi in salvo. E' stata portata in ospedale per controlli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare fino alle 2.30 circa. Presenti anche i carabinieri. A quanto risulta le fiamme potrebbero divampate in seguito al difetto di una stufetta. Tre le stanze coinvolte. A scopo precauzionale è al momento impedito l'accesso all'appartamento bruciato e a quelli vicini. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto.



