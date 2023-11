Calcio: la Sampdoria batte il Palermo, Pirlo salva la panchina

Andrea Pirlo salva la panchina, la vittoria della Sampdoria contro il Palermo sotto il diluvio del Ferraris regala una certezza all'ex tecnico della Juventus che sembrava vicinissimo all'esonero in caso di ko oggi pomeriggio con i siciliani dopo le sconfitte in campionato col Sudtirol e in Coppa Italia a Salerno. Invece arriva il gol vincente di Borini, il quinto quest'anno, che ribatte in fondo alla rete il rigore precedentemente respinto dal portiere Pigliacelli. Per i blucerchiati anche il palo al 3' di Kasami. Il Palermo incassa la seconda sconfitta consecutiva, in tre gare appena un punto.

Adesso potrebbe rischiare il tecnico dei siciliani Eugenio Corini.



