Oltre 200 stand alla 23ma edizione di 'Olioliva' a Imperia

Sono oltre 200 gli stand della 23ma edizione di 'Olioliva', la tradizionale fiera dell'olio nuovo, che è stata inaugurata a calata Cuneo a Oneglia e che proseguirà fino a domenica prossima. In programma ci sono degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni. Spazio anche alla cultura con convegni sui temi della buona tavola e della salute.

"Nonostante le folate di vento riusciamo a inaugurare la ventitreesima edizione di Olioliva, la kermesse che racchiude una realtà estremamente importante - affermato il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi -, ovvero la vetrina dei prodotti liguri con le nostre eccellenze".

Per il sindaco di Imperia Claudio Scajola si tratta di "una manifestazione che sta crescendo sempre di più. È vero, crea problemi al traffico e dovremmo fare qualche aggiustamento il prossimo anno per non intasare la città, ma credo vada dato atto a tutti gli espositori, che questo evento caratterizza sempre di più Imperia come città dell'olio. Il dato più significativo di quest'anno è la crescita del numero di espositori e vuol dire che c'è consenso, ma dobbiamo stare attenti a non farci portare via questa nostra giusta rivendicazione di essere Imperia città dell'olio".

In rappresentanza della Regione Liguria presenti il vicepresidente Alessandro Piana e l'assessore Marco Scajola.

"Ogni anno c'è una novità positiva - commenta Piana -, aumentano gli espositori e soprattutto c'è molta attenzione in un settore strategico come l'olivicoltura". "È un evento eccezionale, nato in piccolo per il territorio imperiese - evidenzia Scajola -, diventato in oltre vent'anni un evento nazionale, che pone al centro al valorizzazione del territorio, l'agroalimentare e l'olio extravergine di oliva".



