Mareggiata nel Ponente ligure, linea ferroviaria interrotta

A causa della forte mareggiata nella notte nel Ponente ligure tra Albenga e Ceriale lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia alcuni treni regionali e Intercity hanno subito ritardi e stamani la tratta è interrotta per consentire ai tecnici di Rfi di ripristinare la massicciata.

Il savonese è stato fortemente interessato dalla mareggiata, che nel Comune di Celle Ligure ha raggiunto il centro storico imponendone la chiusura a causa dell'allagamento di alcuni sottopassi, anche ad Albissola Marina il mare ha parzialmente invaso la passeggiata.

A Sanremo nella spiaggia dell'Antenna, adiacente a Portosole, le onde sono entrate per alcune decine di metri, portando via la spiaggia. Sono riprese stamani le operazioni di ripristino delle circa 700 utenze elettriche tra le province di Genova e La Spezia rimaste senza il servizio a causa del maltempo.

Nell'entroterra genovese Anas è al lavoro su due fronti: sulla strada statale 586 di Borzonasca, dove si è verificato uno smottamento in prossimità di un cantiere già aperto, e sulla strada statale 586 a Rezzoaglio. Nel primo caso la strada sarà riaperta in mattinata, nel secondo, la previsione è di concludere entro oggi le operazioni di messa in sicurezza del versante interessato dalla frana. In mattinata Anas ha riaperto anche il tratto dell'Aurelia chiuso alla Spezia in località Beverino a causa della caduta di un albero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA