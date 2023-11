Mareggiata colpisce ristoranti a Sestri Levante e Riva Trigoso

La violenza della mareggiata ha devastato la piccola rada di Sestri Levante dove con facilità le onde hanno superato l'esile diga foranea arrecando ingenti danni alla discoteca Shooner, al sottostante ristorante San Marco, ed ha distrutto i vetri ed il tetto dello Yacht Club. Nella vicina Riva Trigoso semidistrutto il locale ristorante e bar Bunker in via Brin, con onde che hanno demolito la parte esterna e poi sfondato le vetrate. Danni ingenti anche alla passerella pedonale in porto costata circa un milione di euro e completamente inagibile, danni ingenti anche per le attrezzature dei pescatori professionisti che seppure messe in sicurezza non hanno resistito ai marosi che superando la diga sono ricaduti in banchina.



