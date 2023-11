Mareggiata colpisce Portofino, il mare invade la piazzetta

Le onde spinte dalla forte mareggiata che ha colpito oggi la Liguria hanno invaso anche il borgo di Portofino andando in alcuni casi a rompersi contro i ristoranti delle celebre piazzetta dei vip.

Le immagini mostrano che l'acqua ha invaso tutta la piazzetta, ha spazzato via tavolini e sedie, allagato ristoranti, bar, negozi.

Il mare è finito sotto i portici anche nella zona più riparata dal mare mentre sul lato del porto più esposto i frangenti hanno superato la banchina di attracco dei traghetti e sono andate a infrangersi contro le vetrate dei ristoranti. In piazzetta ci sono anche gozzi che galleggiano tra i dehors mentre alcune piccole imbarcazioni sono affondate nell'area degli ormeggi.

Il picco della forte mareggiata da sud è arrivato alla fine della mattinata portando onde fino a sei metri di altezza che hanno provocato danni anche nelle località vicine a Portofino.





