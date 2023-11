Maltratta il padre per giocare d'azzardo, arrestato a Genova

Un uomo di 27 anni che costringeva il padre con insulti e percosse a consegnargli somme di denaro per giocare d'azzardo, arrivando a minacciarlo anche con un coltello, è stato arrestato dalla Polizia locale a Genova. È stato incastrato grazie alle registrazioni audio e video rilevate nell'abitazione dove avvenivano le violenze.

Da tempo tenuto sotto osservazione per precedenti dal nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale, un sistema di sorveglianza nell'appartamento installato dagli agenti dopo le prime richieste di aiuto del genitore ha permesso di raccogliere le prove, giorno e notte, di tutte le violenze avvenute.

Un altro 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Carcare (Savona) per maltrattamenti alla madre. Il giovane, disoccupato e tossicodipendente, si recava nel negozio della madre e la minacciarla per ottenere denaro. Al rifiuto della donna, stufa di essere l'oggetto di continue analoghe angherie da parte del figlio, quest'ultimo in evidente crisi di astinenza non ha esitato ad iniziare a distruggere l'arredamento del locale provocando un fuggi fuggi tra i clienti terrorizzati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA