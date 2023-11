Casinò Sanremo, 44,5 mln d'incassi dall'inizio del 2023 +23%

Il casinò di Sanremo chiude i primi dieci mesi dell'anno con un incasso pari a 44,5 milioni, il 23% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche se il mese di ottobre segna una leggera flessione a 4,1 milioni. Positivi gli importi delle vincite, soprattutto in sala slot, dove da inizio 2023 il montepremi erogato ha superato gli 8,6 milioni, costituito da premi superiori a cinquemila euro.

Solo a ottobre sono stati dispensati 74 premi per complessivi 696.767 euro. Nel mese appena trascorso i giochi tradizionali hanno introitato 1,1 milioni con exploit della fair roulette (più 67% rispetto al 2022) mentre le slot hanno incassato 3 milioni, dispensando vincite del valore superiore a cinquemila euro per 700mila euro.

Dall'inizio dell'anno il risultato si attesta a 44,5 milioni di euro, di cui 10,7 milioni totalizzati nei giochi da Tavolo (+45,8%) e 33,7 milioni (+17%) incassati dalle slot machine.

Anche le presenze sono in crescita attestandosi a 170mila unità da inizio anno.

"Il flusso di presenze è progressivo soprattutto nei fine settimana e in concomitanza con i grandi eventi che si svolgono in città o nelle nostre sale o a teatro - sottolinea il presidente e ad del casinò Gian Carlo Ghinamo -. Stiamo anche lavorando alla grande festa di Capodanno, al calendario eventi 2024 e ai tornei della poker room. A novembre, infatti, ospiteremo il Wsop, torneo di livello europeo, che porterà nel comprensorio centinaia di player".



