Scuola, a Sestri L. ascensore abbatte barriere architettoniche

Nei giorni scorsi è entrato in funzione un nuovo ascensore nell'edificio scolastico di piazza della Repubblica, a Sestri Levante. L'intervento, che ha avuto un costo di 110 mila euro, "è stato necessario ed importante per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente scolastico- ha detto il sindaco Francesco Solinas- , ambito su cui l'amministrazione sta lavorando anche in virtù del finanziamento destinato da Regione Liguria per incentivare la progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile da tutti".



