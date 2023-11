Migranti, via ai corsi per tutori dei 900 minori soli in Liguria

Un corso di formazione gratuito rivolto agli over 25 che intendano diventare a titolo volontario e non retribuito tutori dei 900 minorenni stranieri non accompagnati attualmente in Liguria partirà a Genova il 17 e 18 novembre.

Sarà tenuto dall'ufficio del Garante dei diritti dell'iinfanzia e dell'adolescenza e condotto dal; docente di Pedagogia all'Università di Genova e Firenze Dario Arkel. Al momento in Liguria sono circa 900 i minorenni stranieri non accompagnati anche se il numero, soprattutto in questa fase, non è mai stabile. Il 90% è di sesso maschile. Di questi oltre 600 si trovano a Genova.; In Regione i tutori formati dal 2017 ad oggi sono 260 (65% donne, 35% uomini). Di questi sono attivi 89 (compresi 11 con tutele multiple).

;"I liguri che scelgono liberamente di intraprendere questo percorso rappresentano uno straordinario esempio di cittadinanza attiva oltre che una risorsa - sottolinea l'assessore regionale alla Tutela e valorizzazione dell'Infanzia Simona Ferro -. Da anni la Regione Liguria sostiene la formazione di queste figure promuovendo i corsi per diventare tutori. Anche grazie all'alta professionalità della formazione stiamo ottenendo risultati importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA