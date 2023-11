Maltempo, scese a duemila le utenze senza elettricità in Liguria

Nelle ultime ore il numero di utenze senza elettricità a causa del maltempo nelle valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona è sceso da 4mila a 2mila e prosegue il piano di riallineamento da parte di Enel. Lo comunica la Regione Liguria in una nota stampa.

I tecnici di Enel prevedono che "entro la mezzanotte di oggi il numero si ridurrà ulteriormente a poche decine di abitazioni, delle quali quasi tutte seconde case". Per motivi di sicurezza i tecnici riprenderanno i lavori nella mattinata di domani.

Regione Liguria informa inoltre che "la sala operativa della Protezione Civile resterà in stretto contatto con gli operatori e con i sindaci per tutta la durata dei lavori e, parallelamente, continuerà il monitoraggio del territorio fino al termine dell'allerta meteo".



