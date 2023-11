Maltempo Liguria, a livello guardia torrenti Sestri Levante

Dodici ore di pioggia incessante hanno fatto ingrossare i torrenti Gromolo e Petronio, quest' ultimo ormai a livelli di guardia, nel comune di Sestri Levante.

Chiusa via Verdi che costeggia il torrente a Riva Trigoso, mentre a Chiavari a titolo precauzionale è stato chiuso il sottopasso 'Tito Groppo' in passato più volte invaso dalle acque dell' Entella. La piena dei torrenti del Levante per fortuna non coincide con la grande mareggiata prevista per domani e quindi il deflusso delle acque procede regolare. I Coc comunali sono aperti e attraverso le applicazioni sui social tengono informati i cittadini delle eventuali criticità



