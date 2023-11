'Maggiordomo di quartiere' apre due sportelli a Imperia e Taggia

Sono stati inaugurati due sportelli del 'maggiordomo di quartiere' nei Comuni di Imperia e Taggia in occasione della ripartenza del servizio di welfare territoriale in Liguria. Salgono così a 25, dagli iniziali 18, i centri attivi in Regione.

Il servizio, nato in forma sperimentale nel 2019 e ampliato a tutta la Liguria nel 2020, è stato pensato per aiutare i cittadini in varie incombenze quotidiane, come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi e pagare le bollette.

"Ampliamo ulteriormente, grazie a 6 milioni del Fondo sociale europeo, un progetto regionale che ha riscosso grandissimo successo fin dalla sua introduzione", sottolinea l'assessore regionale Marco Scajola. Secondo l'assessore regionale alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone si tratta di "un progetto, che nella sua prima edizione ha raccolto oltre ventimila richieste di cittadini. Davanti a questi numeri abbiamo quindi voluto dare al servizio una forma ancora più strutturata. La nuova forma dello sportello diffuso ci garantisce 55 punti in cui chi ha bisogno può trovare un supporto preparato e attento anche alle esigenze delle persone più fragili".

"Con il sindaco Claudio Scajola abbiamo accolto con entusiasmo questo servizio regionale e con il settore 'comunità solidale,' abbiamo collaborato per adattarlo al territorio e renderlo estremamente fruibile per i nostri cittadini" spiega l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Imperia Laura Gandolfo.



