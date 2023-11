Genoa a Cagliari senza Bani, Retegui e Messias

Genoa subito al lavoro oggi dopo il successo di Coppa Italia sulla Reggiana che ha qualificato i rossoblù agli ottavi al termine di una sfida conclusa ai supplementari.

Gilardino ha guidato una seduta di scarico per chi era sceso in campo ieri in vista della prossima trasferta che vedrà il Grifone domenica impegnato a Cagliari, mentre per tutti gli altri elementi della rosa allenamento regolare.

A Cagliari sarà assente Bani per squalifica, uscito in ogni caso per un affaticamento muscolare al quadricipite durante la gara di Coppa Italia, ma il tecnico dovrà fare a meno ancora degli infortunati Retegui e Messias mentre Jagiello, tra i giocatori al momento indisponibili, è quello più vicino al rientro e sarà valutato ancora nei prossimi giorni.



