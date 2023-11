Area Sanremo, 772 adesioni per un posto al Festival

Sono 772 le candidature arrivate in ventuno giorni per partecipare alla nuova edizione di Area Sanremo, il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo, che permetterà a quattro artisti emergenti di accedere alla serata finale di Sanremo Giovani. L'iscrizione è riservata a giovani artisti di età compresa tra i 16 e i 30 anni non ancora compiuti al primo gennaio 2024. Delle 772 candidature: 30 riguardano iscrizioni di band, 18 quelle in duo, 43 il numero di minorenni. "Il numero davvero ragguardevole degli iscritti a questa edizione di Area Sanremo mostra che il nostro concorso gode di considerazione sempre maggiore fra i giovani musicisti - ha detto l'avvocato Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo -. La confermata direzione artistica di Amadeus insieme con una gestione amministrativa rigorosa e attenta alle esigenze dei ragazzi sono scelte vincenti che sono state riconosciute anche dai tantissimi candidati di quest'anno". "E' un risultato importante, che consolida le scelte fatte negli anni passati e che desidero condividere con il direttore artistico Amadeus e con la Fondazione Orchestra Sinfonica" ha detto il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri.

Soddisfazione anche da Amadeus: "Sono molto contento per il numero di iscritti di 'Area Sanremo', un'affluenza notevole. Nei giovani c'è grande voglia di proporre la loro musica, anche quest'anno tra 'Area Sanremo' e 'Sanremo Giovani' abbiamo superato le mille iscrizioni". Da sabato prossimo al Palafiori inizierà il primo weekend di audizioni della fase eliminatoria che impegnerà la commissione il 4-6 novembre, 11-13 novembre, 18-20 novembre, 24 novembre. Quest'anno i professionisti scelti dal direttore artistico del Festival componenti la giuria sono: Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani. Le finali di Area Sanremo 2023 si terranno il 25 e 26 novembre. I vincitori avranno la possibilità di sostenere un'audizione davanti alla commissione musicale Rai, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.



