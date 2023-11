Maltempo, torna l'allerta Arancione in Liguria da domani

Torna l'allerta Arancione per temporali in Liguria dove sono attesi da questa sera forti piogge e temporali anche persistenti che possono portare a criticità nelle aree vicino ai bacini piccoli, medi e grandi soprattutto nel levante della regione. Lo ha annunciato l'Arpal spiegando che l'allerta scatta dalle 8 di domani mattina e durerà fino alla serata di domani.

Sono attese anche forti mareggiate provocate da burrasche provenienti dal settore meridionale che possono provocare criticità lungo tutte le coste e contrastare il deflusso in mare delle acque dei fiumi e dei torrenti provocando allagamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA