A causa di una fuga di gas si è verificata una esplosione nel pomeriggio in una casa a Campo Ligure e per un caso i due abitanti, un uomo ultra novantenne e la figlia, sono rimasti illesi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Multedo (Genova) sono intervenuti in via Trento subito dopo l'esplosione avvenuta nella cucina della casa. Ingenti i danni all'abitazione le cui finestre sono state divelte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA