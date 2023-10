Superbonus, M5S 'sbloccare crediti in Liguria attraverso le Asl'

"Per affrontare il problema dei crediti incagliati del superbonus la Regione Liguria può intervenire mettendo in campo i crediti fiscali dei dipendenti delle Asl: gli emendamenti alla proposta di legge del M5S per agevolare la circolazione dei crediti fiscali vanno in questa direzione e superano quindi gli ostacoli normativi introdotti dal Governo". Così il capogruppo del M5S in Consiglio regionale Fabio Tosi durante i lavori dell'assemblea commenta il rinvio in commissione della proposta per sbloccare la circolazione dei crediti fiscali del superbonus 110% in Liguria.

"L'ultimo esempio virtuoso peraltro arriva dalla Regione Piemonte, dove governa la stessa coalizione che amministra la Liguria - sottolinea Tosi -. Sono ormai 6 mesi che combattiamo per trovare una soluzione che aiuti le imprese liguri danneggiate dal blocco dei crediti fiscali, e francamente non potevamo accettare un ulteriore rinvio della nostra proposta di legge. I tecnicismi non reggono più. In questi 8 anni, la Giunta Toti e la maggioranza hanno più volte dimostrato che quando c'è la volontà politica, un'iniziativa può procedere speditamente. A maggior ragione, aggiungo io, se fa gli interessi della collettività".

"La Regione Liguria segua dunque l'esempio del Piemonte - è l'auspicio del capogruppo M5S -. Superiamo al più presto l'impasse e facilitiamo lo sblocco dei crediti legati alle ristrutturazioni: l'ente non può restare con le mani in mano e deve anzi dare risposte a un comparto vitale per l'economia e per la tenuta occupazionale".



