Scuola, da Pnrr 15 mln per il polo del Ponente a Genova

Partiranno a gennaio a Genova i lavori da 15 milioni di euro finanziati con fondi del Pnrr per realizzare il nuovo polo scolastico del Ponente in via Giotto.

Secondo le previsioni il progetto, realizzato dalla società di costruzioni pesarese Renco Spa, vedrà compimento entro dicembre 2025.

"L'obiettivo principale di questa iniziativa è coniugare la funzione educativa con quella ludico/ricreativa, creando un polo scolastico contemporaneo che includerà anche miglioramenti energetici significativi - spiega il presidente della Renco Giovanni Gasparini -. Il progetto risponderà ai requisiti tecnici, impiantistici e normativi, inclusi quelli antincendio, strutturali, energetici ed acustici".

Il progetto comprende "una serie di interventi, tra cui la riqualificazione degli spazi esterni, la ristrutturazione dell'edificio con una nuova distribuzione del layout interno e il miglioramento energetico e impiantistico". "Un elemento progettuale significativo sarà la ridistribuzione degli spazi interni per soddisfare le esigenze dei diversi istituti scolastici presenti, con potenziamento dei locali a servizio degli studenti, come nuovi laboratori di cucina, servizi igienici e spazi ginnici - aggiunge Gasparini - Saranno introdotte nuove funzioni, tra cui laboratori, depositi per biciclette, palestre e un campo sportivo, insieme al recupero di locali precedentemente inutilizzati. Un altro aspetto fondamentale del progetto è la creazione di un nuovo sistema verde, con la sistemazione di parti delle coperture come aree verdi con orti scolastici in vaso e piante in vaso per la mitigazione ambientale".



