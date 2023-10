S. Margherita Ligure, altre due telecamere ai Giardini a Mare

Il Comune di santa Margherita Ligure ha potenziato la videosorveglianza nell'area dei Giardini a Mare. Grazie al finanziamento di 33 mila euro ottenuto quest'estate tramite la Prefettura di Genova nell'ambito del decreto 'Spiagge Sicure', il Comune ha installato sei nuove telecamere sul fronte mare. In particolare gli occhi elettronici sono stati posizionati tra il parcheggio di piazza V. Veneto (dietro all'InfoPoint) e il molo Malocello (sbarco dei traghetti e dei croceristi). Con questi dispositivi sale a 179 il numero di telecamere presenti sul territorio cittadino.

"Santa Margherita Ligure è sempre più sicura - ha detto il sindaco Paolo Donadoni -. Abbiamo potenziato e migliorato il controllo di un'area importante per la nostra città: i Giardini a Mare sono un punto di aggregazione dei nostri cittadini, un'area di passaggio per molti turisti e una zona vissuta dalla Movida serale".



