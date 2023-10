Riempie casa di gas e provoca esplosione, uomo ferito

Ha rischiato di fare gravi danni in una casa la furia di un 39enne di origini marocchine, di professione pescatore, che ieri sera in via Pozzaro a Santa Margherita Ligure, dove viveva da solo, ha aperto la bombola del gas saturando l'ambiente e provocando una deflagrazione che ha danneggiato parte del solaio e ha provocato all'uomo ustioni agli arti superiori.

Sul posto i vigili del fuoco, i militi della croce verde, il personale del 118 ed i carabinieri che hanno messo in stato di sorveglianza l'uomo, ricoverato in ospedale a Lavagna. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA