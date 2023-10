Protestano operatori socio educativi, Consiglio Genova sospeso

Caos in aula rossa in consiglio comunale a Genova dove la seduta è stata sospesa per la protesta degli operatori socio educativi (Ose) delle scuole cittadine.

Alcune decine di lavoratori, dopo un presidio sotto palazzo Tursi, sono saliti nello spazio dedicato al pubblico e hanno chiesto di incontrare i capigruppo. Di fronte al diniego del presidente del consiglio Carmelo Cassibba, che ha ricordato come il regolamento comunale preveda gli incontri solo alla fine della seduta, hanno iniziato a protestare con slogan - "Vogliamo cura" - e striscioni, anche questi vietati dal regolamento dell'aula.

Per calmare il pubblico è stato necessario l'intervento di alcuni agenti della polizia locale. Nella seduta dovrebbe essere discussa una richiesta di approfondimento presentata dal Pd.

Gli Ose del Comune di Genova chiedono migliorie contrattuali sia sul fronte economico sia della stabilità. L'assessore al Personale Marta Brusoni ha proposto un incontro con una delegazione sindacale in assessorato venerdì prossimo ma i lavoratori chiedono di essere ascoltati subito.



