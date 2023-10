Diga Genova, Tar boccia ricorso consorzio Eteria

Il Tar della Liguria con sentenza pubblicata oggi ha respinto il ricorso del gruppo di costruttori Eteria-Acciona-Rcm contro il provvedimento con cui Autorità Portuale di Genova e Commissario per l'infrastruttura avevano estromesso Eteria dalla gara per la realizzazione della diga di Genova, in relazione ad una pendenza di Acciona con l'Autorità anti trust spagnola.

"Il profilo contestato a Consorzio stabile Eteria-Acciona-Rcm non è quello di aver perso durante la fase esecutiva un requisito posseduto al momento di presentazione dell'offerta, ma è quello del difetto ab origine del requisito morale di partecipazione atteso che, già prima della presentazione dell'offerta, alla mandante era stata irrogata una sanzione antitrust esecutiva, ma in sede di domanda ha omesso di notiziarne la stazione appaltante - spiega il Tar nella sentenza - Nel merito il Commissario ha puntualmente valutato in concreto l'incidenza sull'affidabilità morale in riferimento all'appalto dei lavori della diga foranea di Genova. La domanda di condanna dell'ente intimato al risarcimento in forma specifica del danno causato al consorzio ricorrente, mediante sua riammissione alla gara, non può essere accolta in ragione dell'infondatezza dell'impugnazione".

Il Commissario per la Diga aveva assegnato i lavori al consorzio Pergenova Breakwater che comprende fra gli altri Webuild e Fincantieri. L'appalto complessivo ha un valore di un miliardo e trecento milioni di euro. Una precedente sentenza del Tar aveva di fatto lasciato i lavori a Breakwater, prevedendo risarcimenti per chi fosse stato ingiustamente escluso dal costruire l'opera. Adesso la battaglia legale continua al Consiglio di Stato.



