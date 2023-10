Cessata l'allerta Arancione nel levante della Liguria

Arpal ha confermato che è terminata alle 6:00 l'allerta Arancione sui bacini medi e grandi del levante della Liguria dove è ora in corso una allerta Gialla fino alle 12:59. E' terminata anche l'allerta Gialla sui versanti padani del centro e del levante.

A causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni si sono verificati smottamenti e piccole frane in diverse località.

Resta chiusa al momento la strada 586 della Val D'Aveto a Rezzoaglio dove ieri è caduta una frana e dove sono in corso i lavori per rimuovere i detriti. L'obiettivo è di riaprire almeno un senso di marcia in giornata. Lavori in corso anche sulla statale dei Giovi per un'altra frana caduta ieri per consentire la riapertura in entrambi i sensi di marcia.



