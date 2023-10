Ampliamento terminal Contship Spezia completato nel 2026

L'ampliamento del terminal del Gruppo Contship alla Spezia verrà completato nel 2026. Lo ha confermato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa l'ad di Lsct e Contship Matthieu Gasselin, al vertice ormai da inizio estate. "Entro la fine dell'anno pubblicheremo la gara d'appalto per realizzare gli ampliamenti con la realizzazione del nuovo molo Ravano - ha spiegato -. Tra il 2024 e il 2025, in accordo con l'avvio anche di altri lavori che non dipendono da noi come il dragaggio e la realizzazione della nuova stazione ferroviaria La Spezia Marittima, restituiremo tutta la Calata Paita alla città". Sulla Calata è atteso il progetto di waterfront cittadino, oltre la realizzazione del nuovo molo crociere con la nuova stazione crocieristica. L'investimento per Lsct per le nuove banchine è di 232 milioni di euro, cui si aggiungono ingenti risorse per il revamping e la manutenzione di mezzi e infrastrutture sul molo Fornelli e sul molo Garibaldi. Il terminal spezzino diventerà sempre più efficiente e automatizzato, anche grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale e blockchain. Per quel che riguarda i traffici e i rapporti con le compagnie "abbiamo ripreso una relazione più che buona con Msc, il contratto firmato ad agosto prosegue fino a fine 2024 e ci sarà un rinnovo". Ci sono primi segnali di miglioramento, con l'ottobre di quest'anno che si allinea a quello del 2022 e 2021. Nel 2024 sono attese almeno 700 movimentazioni. Insieme a Gasselin all'incontro con la stampa era presente tutta la prima linea di Lsct, per fare il punto su strategie tecnologiche e investimenti. Un approccio di sistema grazie al quale "Spezia potrà realmente competere con Genova nel riuscire a entrate in ottica del mercato non solo come secondo porto del bacino ligure ma come reale alternativa per la posizione geografica che ha". Gli investimenti sugli ampliamenti, ha ribadito Gasselin, si faranno perché sono "vitali per il terminal".



