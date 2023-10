GenovaJeans, il Comune ha speso 620mila euro

Il Comune di Genova ha speso circa 620mila per la seconda edizione di GenovaJeans, svolta nel primo weekend di ottobre, mentre un milione di euro è stato il costo complessivo tenendo conto anche di sponsor e partner. I visitatori della kermesse sono stati 24mila, compresi i partecipanti agli eventi online. Sono alcuni dei numeri presentati oggi in commissione consiliare a Palazzo Tursi. La commissione è stata chiesta dalle opposizioni per fare luce sui costi dell'evento, anche dopo le polemiche dell'edizione zero, che aveva fatto scattare anche due inchieste, una della procura di Genova e una della corte dei Conti. L'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ha fornito i dati sui costi: "A carico del bilancio dell'ente abbiamo circa 620mila euro, la Compagnia di San Paolo ha dato un contributo di 50mila euro per la mostra ArteJeans, c'è un contributo molto importante ancora in corso di quantificazione da parte di Ice che però aveva dato disponibilità fino a 300mila euro. Il costo complessivo dell'evento è di circa un milione di euro". Anna Orlando, curatrice generale di GenovaJeans, ha ripetuto: "Non bisogna interpretare GenovaJeans come una spesa ma come un investimento, come un progetto che ha dei valori". 24.040 le persone coinvolte sommando 11.199 ingressi alle mostre, 3.135 spettatori agli appuntamenti serali, 7.106 visitatori a installazioni e performance, 2.600 partecipanti a talk e conferenze in gran parte da remoto. Le rilevazioni, hanno fatto notare alcuni consiglieri, non sono state supportate da ticket o prenotazioni.

C'è stato comunque un aumento dei numeri di fruitori del 23% rispetto al 2021. Tra i numeri forniti anche quelli della ricaduta mediatica s:ono state 362.672 le visite al sito da giugno a ottobre e 21.630 quelle durante l'evento, 162 le uscite sulla stampa nazionale ed estera, 266 quelle sulla stampa locale. Sono stati 24 i media internazionali coinvolti. Tra gli auditi è intervenuta anche Manuela Arata, presidente del comitato promotore di GenovaJeans e in origine "madrina" della manifestazione, che ha parlato del Jeans Lab, dove "265 persone hanno partecipato ai workshop tra maggio e ottobre e 510 durante l'evento".



