Frana collina su statale Val D'Aveto, interrotto transito

Bloccata la strada statale 586 della Val D' Aveto prima dell abitato di Rezzoaglio (Genova).

Tonnellate di terra, pietre e alberi hanno invaso la carreggiata rendendo impossibile di fatto il transito da e verso Rezzoaglio e Santo Stefano d Aveto bloccando tutto il traffico veicolare.

Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino e mezzi dell' Anas i cui tecnici stanno provando ad aprire un varco per i mezzi di soccorso.

Frana a Rezzoaglio, Giampedrone "situazione è monitorata"

"Stiamo monitorando costantemente la situazione con il sindaco di Rezzoaglio. I tecnici di Anas sono sul posto, quando le condizioni della frana lo permetteranno potranno partire i primi interventi e valutare ilda farsi: solo in quel momento si saprà l'entità del danno e i tempi di riapertura della strada". Lo ha detto l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone parlando della frana sulle alture di Chiavari che ha interrotto la statale.

"Nel mentre, stiamo lavorando a un piano di protezione civile che tenga anche conto dei trasporti sanitari - ha detto Giampedrone -: il 118 si è organizzato per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso via terra dal versante emiliano,indirizzandoli verso Borgotaro, mentre i soccorsi via elicottero continueranno ad essere gestiti sul nostro territorio".



