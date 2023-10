Con Olioliva Imperia celebra l'olio nuovo

Imperia torna a essere la capitale italiana dell'olio extravergine, dal 3 al 5 novembre, con la 23/a edizione di Olioliva ovvero la tradizionale festa dell'olio nuovo. In programma degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni. Spazio anche alla cultura con convegni sui temi della buona tavola e della salute. Torna anche il "Salotto Letterario". L'evento, che si ripete all'apertura della stagione olivicola nel mese di novembre, è organizzato dalla azienda speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio Imperia, La Spezia, Savona con il Comune di Imperia e il supporto di Regione Liguria e l'associazione nazionale Città dell'Olio, Liguria International. Tra gli ospiti della manifestazione ci sono Camera di Commercio della Sicilia Orientale, il Flag Gac Nord Sardegna e le aziende del cuneese.

"C'è lo sforzo e l'impegno di tutte le associazioni categoria del tessuto socio-economico - ha detto stamani alla presentazione dell'evento Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio - aziende che hanno investito in Olioliva per una loro vetrina. Una manifestazione che è cresciuta come potere di attrazione a livello nazione e internazionale. Olioliva è diventato un modello che richiama molte persone, aziende e istituzioni, che vorrebbero replicarlo, ritenendolo estremamente virtuoso".

"Olioliva torna dopo i festeggiamenti dei cento anni del Comune di Imperia e soprattutto dopo avere ottenuto questo importante riconoscimento per le olive taggiasche ovvero l'Igp - ha detto il vicepresidente di Regione Liguria Piana - . Un risultato importante che ha contribuito a fissare un patto di filiera ovvero un prezzo minimo per il quantitativo di olive e sicuramente contribuirà nei prossimi anni a recuperare tutti i terreni abbandonati nel corso dei decenni".



