Ambulanza con paziente a bordo si scontra con un tir sull' A10

Un'ambulanza della pubblica assistenza Matutia Emergenza di Sanremo con una paziente a bordo è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto verso le 11 tra i caselli di Imperia Ovest e Arma di Taggia dell'A10, in direzione Francia. Secondo quanto appreso, il mezzo si sarebbe scontrato con un tir poco prima di un restringimento di corsia. Al momento non risultano feriti e la paziente che viaggiava all'interno, una donna che doveva essere riportata a casa dopo una visita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata presa a carico da un altro mezzo di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA