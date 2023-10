Maltempo, Toti non esclude 'allerta rossa' domani in Liguria

"È possibile che nella giornata di domani l'allerta meteo arancione per temporali in Liguria possa diventare anche qualcosa di più preoccupante per le persistenti piogge previste nel centro-levante della Regione".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella sede della Protezione civile non esclude che possa diventare anche 'rossa' l'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse in Liguria diramata dall'Arpal dalla mezzanotte di oggi sul centro della Regione fino alle 20 di domani e sul Levante fino alla mezzanotte di domani. "Il sommarsi dei temporali attesi già da questa notte e un fronte perturbato più persistente, che scaricherà molta acqua sulla nostra Regione, potrebbe provocare fenomeni ulteriormente gravi su alcune parti del territorio - ribadisce Toti -. Da Genova a Levante certamente ci saranno dei fenomeni importanti, da Genova a Ponente via via molto di meno, occorrerà avere molta prudenza, i cittadini della Liguria lo sanno".

"Il quadro di allerta arancione è molto significativo - ammonisce l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -, anche perché sul centro-levante della Regione è già piovuto in modo importante". "L'eventuale passaggio in allerta rossa lo valuteremo nella notte in particolare per il Levante ligure - spiega la dirigente Arpal responsabile del servizio meteo Francesca Giannoni -, sicuramente lo faremo con il tempo adeguato e con sufficiente anticipo in modo da non rendere la situazione più dannosa che efficace".



