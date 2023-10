Festival Scienza, eclissi parziale di Luna ripresa a Genova

L'eclissi parziale di Luna è stata ripresa dagli esperti dell'Osservatorio astronomico del Righi la notte scorsa a Genova durante l'evento 'Earth's Footprint' svoltosi presso piazza delle Feste nell'ambito del programma del Festival della Scienza. La parola 'eclissi' indica quel fenomeno per cui un corpo celeste viene oscurato da un altro.

"La notte scorsa la Terra ha coperto la Luna per un'eclissi parziale, lasciando un'impronta che, se mai ce ne fosse bisogno, ci permetterà di verificare la sfericità del nostro pianeta. - commentano gli esperti dell'osservatorio - Un'eclissi di Luna come questa, per di più, ci aiuta a capire le reciproche relazioni orbitali e geometriche fra Sole, Terra e Luna, senza contare che è un fenomeno emozionante e un'occasione in più per osservare il cielo stellato sopra di noi".

Secondo gli esperti per assistere alla prossima eclissi lunare da Genova con altrettanta comodità sarà necessario aspettare il 7 settembre 2025.



