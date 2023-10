Eccidio del 1944 commemorato a San Colombano Certenoli

È stato commemorato a San Colombano Certenoli nella Città metropolitana di Genova l'eccidio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale il 30 ottobre 1944, quando 8 partigiani furono fucilati in località Pedagna come rappresaglia per l'uccisione del capitano della divisione Monterosa Napoleone De Kummerlin, avvenuta il giorno precedente.

L'orazione ufficiale è stata pronunciata, al termine di una messa, dal consigliere regionale Claudio Muzio, segretario dell'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa ligure.

Presenti alla cerimonia anche numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni della Val Fontanabuona e del Tigullio, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia locale, degli alpini e semplici cittadini.

"Ricordare i caduti nell'eccidio non è soltanto un gesto di memoria, ma anche un elemento identitario - evidenzia Muzio -, perché se oggi siamo qui, se siamo uomini, donne e comunità libere lo dobbiamo a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA