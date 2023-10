Crociere, record Msc a Genova con 22mila passeggeri in un giorno

Record giornaliero per le crociere nella città di Genova, oggi ben 4 navi della flotta Msc Crociere (World Europa, Grandiosa, Orchestra e Opera) hanno movimentato nel porto del capoluogo ligure oltre 22mila passeggeri, una quota mai registrata in precedenza da un'unica compagnia.

Un primato che suggella un ottobre dai numeri straordinari per il gruppo a Genova: sono stati 205mila i passeggeri movimentati nel corso del mese grazie a 41 scali operati da ben 11 navi, pari alla metà della flotta complessiva.

Complessivamente nel weekend sotto alla Lanterna sono arrivate sei unità della compagnia trasportando complessivamente oltre 31mila crocieristi tra ieri e oggi. Il managing director per l'Italia di Msc Crociere Leonardo Massa nei giorni scorsi avevano spiegato che "questi numeri confermano ancora una volta la centralità di Genova per il nostro gruppo e per il settore crocieristico in generale. Quest'anno, infatti, movimenteremo in Italia complessivamente più di 4 milioni di passeggeri con oltre mille scali, di cui oltre 260 nel capoluogo ligure che registrerà circa un milione di ospiti".



