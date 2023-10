Cade da cavallo in Val d'Aveto, ricoverata in codice rosso

Grave caduta da cavallo a Santo Stefano d'Aveto per una 53enne genovese rimasta esanime al suolo con politraumi. L'incidente è avvenuto in località Caselle mentre la donna stava cavalcando con il marito quando all'improvviso è stata protagonista della rovinosa caduta.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i militi della Croce rossa ed il personale del 118 che hanno riscontrato un grave trauma addominale e la frattura di una gamba disponendo il trasferimento della donna in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma l'elisoccorso non ha potuto atterrare a Santo Stefano d'Aveto a causa della pioggia e della nebbia, perciò il trasferimento è avvenuto in ambulanza scortata dall'auto medica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA